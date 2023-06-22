В казанском парке Горького 5 июля состоится праздник башкирской культуры

5 июля в Казани, в парке им. Горького, впервые в рамках цикла просветительских мероприятий проекта «Древо жизни» пройдет праздник башкирской культуры.

Площадки («Традиционный костюм и его элементы», «Декоративно-прикладное искусство», «Музыкальные инструменты» и пр.) начнут работать в 18 часов. Так, известный фольклорист Раис Низаметдинов проведет мастер-класс по игре на кубызе. Для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению башкирского нагрудного украшения, росписи деревянной посуды, изготовление броши с башкирским орнаментом, мастер-классы по войлоковалянию и вышивке.

Для самых юных гостей будет подготовлена квест-программа «Тайны леса», пройдя который каждый сможет сделать памятную фотографию с лесным героем. На площадке «Сказочная поляна» дети познакомятся с башкирскими сказками, а на «Поляне детства» узнают названия рыб на башкирском.

В 18.50 начнется мастер-класс по башкирскому танцу, который проведут участники проекта «Самауырлы ритайым» из Уфы.

С творческими номерами на празднике выступят башкирский фольклорный ансамбль «Сал Урал» из Нижнекамска, народный фольклорный ансамбль «Гульназира» из Челнов, башкирский фольклорный ансамбль «Аҡ тирәк» из Казани, а также многонациональная фолк-группа Zakaria.

Хедлайнером праздника станет популярный, молодой кураист Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Юлай Касимов — его выступление начнется в 19.25. Гости праздника смогут погрузиться в мир музыки и оценить современное звучание башкирского курая.

Вечер завершится диджей-сетом на башкирские мелодии от известного казанского диджея Malsi Music. Он начнется в 19.50.

Основная цель проекта «Древо жизни» — сохранение и популяризация родных языков и культуры народов Поволжья. Он стартовал летом 2022 года и был посвящен марийцам, удмуртам, чувашам и мордве. В этом году 19 июля состоится праздник русской культуры, 2 августа — татарской, а 22 августа на итоговом мероприятии проекта «Созвездие народов» соберутся представители 7 коренных народов Татарстана, в том числе и народы, которые представляли свою культуру в прошлом году.