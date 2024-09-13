news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 сентября 2024 16:40

В казанском парке «Елмай» неправильно перевели ряд слов с русского на татарский язык

Скопировать ссылку

В новом казанском парке для детей «Елмай» кто-то неправильно перевел ряд слов с русского на татарский язык. Ошибки зафиксировали на игровых кубиках, пишет ТНВ.

По словам местных жителей, которые увидели ошибки, неизвестные неправильно перевели слова «ладья» (должно быть «көймә», а написано «карылгач») и «второй» (должно быть «икенче», а написали «экинджи»).

Подробнее о том, как такое могло произойти – в репортаже телеканала.

#парк #Казань #перевод
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100