В казанском парке «Елмай» неправильно перевели ряд слов с русского на татарский язык

В новом казанском парке для детей «Елмай» кто-то неправильно перевел ряд слов с русского на татарский язык. Ошибки зафиксировали на игровых кубиках, пишет ТНВ.

По словам местных жителей, которые увидели ошибки, неизвестные неправильно перевели слова «ладья» (должно быть «көймә», а написано «карылгач») и «второй» (должно быть «икенче», а написали «экинджи»).

Подробнее о том, как такое могло произойти – в репортаже телеканала.