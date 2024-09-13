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В казанском парке «Елмай» неправильно перевели ряд слов с русского на татарский язык
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В новом казанском парке для детей «Елмай» кто-то неправильно перевел ряд слов с русского на татарский язык. Ошибки зафиксировали на игровых кубиках, пишет ТНВ.
По словам местных жителей, которые увидели ошибки, неизвестные неправильно перевели слова «ладья» (должно быть «көймә», а написано «карылгач») и «второй» (должно быть «икенче», а написали «экинджи»).
Подробнее о том, как такое могло произойти – в репортаже телеканала.
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