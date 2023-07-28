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В казанском парке «Черное озеро» стартуют устойчивые пикники с лекциями экспертов
В парке «Черное озеро» в Казани запускают устойчивые пикники. На них эксперты из различных общественных сфер проведут лекции в формате открытого диалога.
Проводиться пикники будут по инициативе Дирекции парков и скверов и Академии молодежной дипломатии.
Первый пикник состоится 23 августа в 18.30, сообщаетя в телеграм-канале Вахитовского и Приволжского районов.
А в это воскресенье, 30 июля, в «Черном озере» пройдет открытая встреча с психологом Светланой Берцец. Она расскажет горожанам, как оказать первую психологическую помощь и справиться с «нежелательными» чувствами. Лекция начнется в 14.00 в амфитеатре парка, сообщает пресс-служба дирекции.
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