В казанском парке «Черное озеро» стартуют устойчивые пикники с лекциями экспертов

В парке «Черное озеро» в Казани запускают устойчивые пикники. На них эксперты из различных общественных сфер проведут лекции в формате открытого диалога.

Проводиться пикники будут по инициативе Дирекции парков и скверов и Академии молодежной дипломатии.

Первый пикник состоится 23 августа в 18.30, сообщаетя в телеграм-канале Вахитовского и Приволжского районов.

А в это воскресенье, 30 июля, в «Черном озере» пройдет открытая встреча с психологом Светланой Берцец. Она расскажет горожанам, как оказать первую психологическую помощь и справиться с «нежелательными» чувствами. Лекция начнется в 14.00 в амфитеатре парка, сообщает пресс-служба дирекции.