В казанском парке «Черное озеро» пройдут эколекция и урок по созданию контента

В эту субботу, 22 октября, в парке «Чёрное озеро» экоблогер Мария Сморыгина проведет эколекцию и мастер-класс по съемке рилс. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Участники события узнают, почему сегодня важно помнить об экологии: как безболезненно внедрять простые экопривычки и какую роль «зеленая повестка» играет для общества и брендов, как масштабировать экологические ценности через блог.

Блогер расскажет об актуальных форматах контента, эффективных инструментах работы с соцсетями и монетизации блога, а также о том, как развивать проект через продвижение личного бренда и команды, что такое интеллектуальное волонтерство и почему оно ценно.

В практическом мастер-классе по созданию рилс можно будет научиться стратегии съемки и монтажа, работе со звуком и текстом, адаптировать тренды соцсетей под свои задачи и другим полезным техникам и лайфхакам.

Вход на мероприятие свободный, место встречи — летний дом парка «Черное озеро» в 14.00.