В казанском парке «Черное озеро» пройдет дискуссия на тему «город для подростков»

В День защиты детей, 1 июня, в амфитеатре парка «Черное озеро» пройдет дискуссия на тему «Что такое город для подростков и каким он может быть?». Горожане вместе с представителями мэрии города и общественниками обсудят, как среда влияет на развитие и взросление детей, и какие их запросы должны быть учтены при проектировании и запуске общественных пространств.

Участие в беседе с горожанами примут начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов, помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, арт-директор Дирекции парков и скверов Лилия Валеева, основательница детского города «КидСпейс» Елена Тихонова, а также президент школы №18 Богдан Муравьев, который будет представлять интересы подростков.

Важными темами станут вопросы о том, как подростки считывают «свои» и «не свои» территории в городе, какова роль городских предпринимателей в социализации подростков.

Организаторы отмечают, что в первую очередь дискуссия будет интересна подросткам, а также родителям, педагогам, архитекторам, предпринимателям и организаторам мероприятий.

Начало дискуссии – в 19.00, присоединиться к ней можно по бесплатной регистрации. Мероприятие проводится в рамках программы «Городские модераторы».