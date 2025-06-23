В казанском парке «Черное озеро» почтили память поэта Мусы Джалиля

Вчера, 22 июня, в парке «Черное озеро» в Казани прошел музыкально-поэтический перформанс «Моабитская тетрадь», приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны и посвященный памяти поэта Мусы Джалиля. Перфоманс организован мэрией Казани вместе с Дирекцией парков и скверов.

Постановка соединила лирику татарского поэта, авторскую музыку, танец, вокал и драму.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

На сцене амфитеатра Черного озера выступили танцовщики Марат Казиханов, Екатерина Дьяконова, Солтан Садриев, Олег Мельников, Лия Гисметуллова, актеры Театра им. Г. Камала и Театра им. Г. Кариева, выпускники Казанской консерватории им. Н. Жиганова, группа Yummy Music Band.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Одна из артистов спектакля, танцовщица Екатерина Дьяконова, поведала о подготовке к перфомансу и о его значении.

«Участие в проекте мне предложил Артур Амиров, режиссер данного перфоманса. Подготовку мы начали примерно за неделю. Каждый день собирались. Где-то за два дня мы примерно собрали всю работу и потом уже начали погружаться в образы – у нас у каждого была своя сюжетная линия, которую мы развивали на протяжении всего перформанса», – замечает Дьяконова.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

По мнению артистки, дата спектакля была выбрана символично – это подчеркивает память павших героев Великой Отечественной войны.

«Дата для показа была выбрана не случайно. Мне кажется, что это очень символично, поскольку это – очень хорошая возможность показать в такой день, выразить память для всех, кто пожертвовал жизнями, кто воевал за мир в нашем мире. Дату показа выбрали идеально в данной работе», – сказала артистка.

Режиссером-постановщиком перфоманса стал Артур Амиров, драматург – Лейсан Фаизова.

Режиссер-постановщик рассказал в ходе спектакля о небольшой истории создания Мусой Джалилем стихотворного цикла.

«Находясь в плену, осужденный на смерть Муса Джалиль сумел создать потрясающий по своему поэтическому звучанию стихотворный цикл «Моабитские тетради», вобравший в себя многовековые традиции татарской литературы, влияние восточной поэзии, наследие мировой литературы. Муса Джалиль боролся с фашизмом, приравнивая перо к штыку», – говорит Амиров.

Помимо этого, молодой режиссер поделился тем, как создавал свой перфоманс.

«Изначально у нас был запрос из мэрии города, чтобы была театральная постановка стихов Джалиля. Куратор проекта – Эмма Закирова из «Дирекции парков и скверов». Это вообще проект по ее задумке. Все-таки, сегодня 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. И для нас было важно почтить память в этот день. Никто другой, как Муса Джалиль, в своих работах не может это сделать сильнее. И наша постановка – она не про войну, она не про стихи, не про танцовщиков, не про музыкантов, не про нас. Она – про силу человеческого духа. Главное слово, главный лейтмотив нашего перформанса – это «вопреки». Вот в этом слове заключается особая сила Джалиля. Он писал свои стихи вопреки. Он вырывал кусочки газет и склеивал их для того, чтобы написать свои стихотворения, будучи заточенным в одиночную камеру», – заявляет он.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

По словам Амирова, в парке была продемонстрирована большая работа. Созданием спектакля занималась огромная команда.

«Мы сочиняли его все вместе. И сочинили мы его за три дня, за три ночи. Это – срок, за который родилась эта форма и родился этот спектакль, который сегодня наши зрители увидели. Каждый из участников – артист, вокалист, музыкант, актер, перформер-танцовщик, организатор, художник по свету, звукорежиссер – каждый из них, именно синтез всех этих людей родил этот перфоманс», – продолжает режиссер.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В перфомансе-спектакле использовались стихотворения татарского поэта: «Пташка», «Родник», «Прощай, моя умница», «Яулык», «Прости, Родина!», «Варварство», «Не верь!», «Ночь.Тюрьма», «Случается порой», «Утешение», «Придет весна», «Бишкек жыры», «Термеде тош».

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