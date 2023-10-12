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В Казанском оздоровительном лагере дети из Рубежного и Лисичанска сдадут нормы ГТО
Дети, что находятся сейчас в казанском оздоровительном лагере «Заречье» из Лисичанска и Рубежного попробуют себя в сдаче норм ГТО, сообщает «Единая Россия».
Ведущие спортсмены и тренеры Татарстана покажут 187 ребятам, как правильно выполняются нормы, а также объяснят, какие преференции дают хорошие результаты выполнения комплекса упражнений.
Заслуженный тренер РФ и региональный координатор федеральных спортивных проектов «Единой России» в республике, посол ГТО Ольга Павлова проведет с ребятами разминку, после чего они продемонстрируют физподготовку. Лучшим после сдачи ГТО выдадут статус инструктора.
Отмечается, что осенняя смена будет длиться до 23 декабря. Подростков ждет насыщенная программа. В частности, ребята участвуют в «Играх будущего», а сегодня они были в «Казань Экспо», где проходили соревнования по фиджитал-баскетболу.
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