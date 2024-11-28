В казанском общежитии нашли мертвого подростка

В студенческом общежитии на Четаева в Казани обнаружили тело подростка.

Как стало известно «Татар-информу», 17-летний парень приехал в Россию из Казахстана.

«В общежитии №8 КНИТУ-КАИ обнаружен студент из Казахстана, который, по предварительным данным, покончил с собой. Мы внимательно относимся ко всем нашим обучающимся, особенно из ближнего и дальнего зарубежья. Данный случай будет тщательно изучен и сделаны определенные выводы. Служба безопасности университета будет всячески содействовать сотрудникам правоохранительных органов. Ректор Тимур Алибаев в курсе события, держит все на личном контроле. С семьей студента мы на связи, вся необходимая помощь и поддержка будет оказана», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства трагедии устанавливаются.