В казанском общежитии начались съемки первого татарского киноспектакля

В Казани стартовали съемки первого татарского киноспектакля «Фэхрине утереп ташладылар» («Час суда») по роману драматурга Равиля Сабыра. Он посвящен жизни студентов — будущих филологов и журналистов.

В проекте задействована вся труппа Альметьевского государственного театра. Опыт этого киноспектакля станет первым в истории татарского театра в целом.

Местом съемок стало общежитие КНИТУ-КХТИ на ул.Товарищеской. Здесь созданы декорации в виде комнаты главных героев. Воспоминания о жизни здесь будут показаны на экране, а встречу спустя 20 лет актеры сыграют вживую на сцене.

Режиссером киноспектакля стал Александр Далматов, который уже известен зрителю по художественному фильму «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»). Отмечается, что Альметьевский театр предложил ему принять участие в этом проекте именно исходя из наличия у него кинематографического опыта.

Режиссер отметил, что казанский вуз трепетно относится к татарскому языку, ведет обучение на нем, поэтому и решил стать партнером уникального национального проекта. Помимо общежития, съемки уже прошли в Соборной мечети Марджани и кафе «Время».

Работа над романом «Фэхрине утереп ташладылар» шла несколько лет, Равиль Сабыр дописал его в 2020 году, а в 2021-м стал одним из победителей литературного конкурса, проведенного Союзом писателей РТ и Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского и других родных языков народов РТ.