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В казанском музее Тукая состоится литературный вечер «Нурихан Фаттах – 95»
25 октября в Казани, в литературном музее Габдуллы Тукая состоится литературно-музыкальный вечер «Нурихан Фаттах – 95», посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя Татарстана, лауреата Тукаевской премии Нурихана Фаттаха. Начало запланировано на 12:00 часов.
Мероприятие начнется музыкальной пластической композицией «Казань Нурихана Фаттаха». Студенты третьего татарского курса Казанского театрального училища и актеры театров К.Тинчурина и Г.Кариева сыграют отрывки из произведений Н. Фаттаха. Также состоится показ отрывка из фильма «В мае сорок четвертого», снятого в 2023 году по мотивам повести автора.
На литературном вечере выступят известные ученые, писатели, поэты, историки. Известные актеры, среди которых Резеда Тухфатуллина и Муса Камалов, исполнят народные песни. Ведущей вечера станет актриса театра Тинчурина Резеда Саляхова.
В этот же день в литературном музее Тукая состоится открытие выставки художника Руслана Ибрахима, посвященной роману «Свистящие стрелы».
Организаторами литературного вечера «Нурихан Фаттах – 95» выступили Министерство культуры РТ, Нацмузей Татарстана, Союз писателей Татарстана, Казанское театральное училище и литературный музей Габдуллы Тукая. Режиссер меропрятия – Александр Далматов, хореограф – актер театр Г. Камала Артур Шайдуллин.
В 1950-е гг. Фаттах участвовал в освоении целинных и залежных земель в Казахстане.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. Фаттах активно участвовал в научных экспедициях, собирал и изучал исторические и этнографические материалы, летописи, общался с историками, путешествовал по местам исторических событий.
Интерес к национальной истории определил все дальнейшее творчество Фаттаха.
Нурихан Фаттах умер 18 февраля 2004 года в Казани.
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