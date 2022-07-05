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Ру Тат
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Культура
5 июля 2022  23:26

В казанском музее Мазитова открылась выставка картин Рустема Хузина

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В выставочном зале музея им. Амира Мазитова открылась выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, «Мелодии родного края». Экспозиция насчитывает более сотни работ известного татарстанского мастера живописи, члена Союза художников России Рустема Хузина.

Помимо серии картин, посвященных знаменательному событию для исламского мира, казанцы и гости города могут увидеть работы, посвященные природе Татарстана, Урала, а также красочные натюрморты.

Посетить выставку можно до 30 августа, уточнили в пресс-службе музея.

Рустем Хузин известен живописью в батальном и историческом жанрах. Его картины можно увидеть в ГМИИ Татарстана, в коллекции музейного комплекса Казани, а также частных коллекциях в России и за рубежом, в том числе во Франции, Германии и Турции.

Напомним, что в начле года музей им. Амира Мазитова уже принимал выставку художника. Экспозиция, включающая более 50 произведений, получила название «Под небом голубым».

#рустем хузин #выставка
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