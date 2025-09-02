В казанском музее «История юстиции» открылась выставка послевоенных плакатов СССР

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В Музейно-образовательном центре «История юстиции» – филиале Национального музея РТ – сегодня открылась выставка «Не допустим!», которая раскрыла значение агитационного плаката в начале Холодной войны.

Выставка продолжит цикл о советских агитационных плакатах, который начался с проекта «Мы победили!», где представили работы художников-плакатистов времен Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия выставки приняла участие главный хранитель Нацмузея РТ Ольга Боднарь. В своем выступлении она отметила, что экспозиция станет прекрасным инструментом для изучения советского периода, и, конечно же, Холодной войны.

«Хочется поблагодарить создателей выставки за возможность увидеть, как работает политагитация. И, конечно же, как она изящно, искусно представлена на плакатах таких художников как Иванов, Ефимов, Долгоруков. Это реалистичные и карикатурные изображения эпохи противопоставления и желание сохранить мир во всем мире», – подчеркнула Боднарь.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Всего на выставке 65 экспонатов, из них 42 – плакаты послевоенного периода. Среди них можно увидеть работы художников Бориса Ефимова и Николая Долгорукова.

В выставочном зале центра находится 5 разделов. Самый первый – советская агитация в послевоенный период. Многочисленные работы говорят посетителям об образе Родины-матери.

«Любой женский образ советской плакатистики середины XX века неизбежно ассоциировался с плакатом Родины-матери Ираклия Тоидзе», – рассказывает о картинах Владислав Мухин, заведующий отделом специального хранения в Нацмузее РТ и автор выставки.

По словам автора, образ Родины-матери в те годы имел два типа – это мать-воительница и мать-защитница.

«Образы бывших и действующих на тот момент лидеров СССР постоянно использовались советскими граффитистами. Ленин зачастую шел вместе с Декретом о мире», – говорит Мухин.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Второй раздел – отношения СССР и Западного мира. Выставка как раз противопоставляет страны «западного» и «восточного» блока. На выставочной стене висит несколько флагов стран бывшего Восточного блока: СССР, Польши, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Венгрии, Румынии.

«Это флаги социалистических государств, которые вместе с Советским Союзом выступили против капиталистов. Некоторые из них сохранили свой вид и в настоящее время», – рассказывает о флагах Мухин.

В выставочном зале можно увидеть плакаты о взаимоотношениях Советского Союза с другими государствами. В 1958 году в цикл плакатов, посвященных дружбе Советского Союза с другими европейскими государствами, входит и советско-венгерская история.

«Но цикл этих плакатов был посвящен дружбе не только с европейскими государствами. Там было еще и несколько штатов Африки, Китай», – продолжает автор выставки.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Третий раздел как раз и посвятили сотрудничеству СССР с Китаем и Северной Кореей, а также освоение целины на территории Средней Азии – в основном это Туркменская и Узбекские ССР.

Четвертый раздел – социалистический труд. А заключительный раздел выставки отражает готовность Советского Союза ответить на агрессию от внешних сил.

Также на выставке представили шкатулку, сделанную в честь Молодежного фестиваля 1957 года, советское полотно на тему коммунизма, радиоприемник, фотоаппарат, наручные часы и холодильник марки «Мир».

«Огромное количество техники, производимой на советских заводах во второй половине 50-х годов, в дальнейшем выпускалось на рынке под торговой маркой «Мир». Данную традицию начали радиолы, выпускавшиеся на рижском радиозаводе в 1953-1954 годах», – говорит об экспонатах завотделом спецхранения в Нацмузее РТ.

Выставка «Не допустим!» продлится до 5 ноября 2025 года.