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Ру Тат
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Культура
21 ноября 2021  11:50

В казанском музее Габдуллы Тукая расскажут о родственниках и близких поэта

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В Литературном музее Габдуллы Тукая 26 ноября состоится мероприятие «Да святится имя твое», приуроченное ко Дню матери. Жители Казани смогут узнать о родственниках и близких поэта, а также услышать его произведения, посвященные матери, сообщает префектура «Старый город».

Как рассказали организаторы, мероприятие состоится в формате интерактивного занятия на русском и татарском языках. В числе прочего участникам покажут мемориальные предметы, напрямую связанные с самыми близкими людьми Тукая. 

Количество мест ограничено, всем желающим стоит предварительно записаться по номеру +7(843)590-86-67 или написать в WhatsApp +7 (927) 440-64-62.

#габдулла тукай #день матери
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