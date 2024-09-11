В казанском музее Е. А. Боратынского прошел осенний праздник трезвости

В музее Е. А. Боратынского в Казани состоялся традиционный городской Осенний праздник трезвости. Это уникальное профилактическое мероприятие, основанное на общественных инициативах начала XX века и возобновленное в постсоветский период. Об этом сообщает пресс-служба РКНД.

Среди гостей праздника были представители антинаркотической сферы, пациенты реабилитационных центров, студенты казанских университетов и добровольцы общественных организаций.

Праздник начался с открытия тематической интерактивной выставки «Музыка на казанских Праздниках трезвости», где были представлены музыкальные инструменты, нотные сборники, афиши, песенники, фотографии и книги. Эти экспонаты демонстрировали, как музыка может использоваться в профилактике вредных привычек через слушание, пение и танцы. Куратором выставки стал руководитель казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости Владимир Ловчев.

Фото: Пресс-служба РКНД

Во второй части праздника состоялось открытие Пятнадцатых научно-практических Традиционных чтений, посвященных обобщению и анализу исторического и современного опыта, способствующего укреплению престижа трезвого образа жизни и популяризации трезвости как важного социального явления в обществе.

Главными темами обсуждения на празднике в этом году стали: деятельность Казанского общества трезвости до революции, отображение трезвости в кинематографе начала XX века и применение педагогами и врачами социально-культурной информации о проблемах, связанных с алкоголем.

Фото: Пресс-служба РКНД

Праздник завершился интерактивной программой «Игры настольные против пьянства застольного».