Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В казанском музее Е. А. Боратынского прошел осенний праздник трезвости
В музее Е. А. Боратынского в Казани состоялся традиционный городской Осенний праздник трезвости. Это уникальное профилактическое мероприятие, основанное на общественных инициативах начала XX века и возобновленное в постсоветский период. Об этом сообщает пресс-служба РКНД.
Среди гостей праздника были представители антинаркотической сферы, пациенты реабилитационных центров, студенты казанских университетов и добровольцы общественных организаций.
Праздник начался с открытия тематической интерактивной выставки «Музыка на казанских Праздниках трезвости», где были представлены музыкальные инструменты, нотные сборники, афиши, песенники, фотографии и книги. Эти экспонаты демонстрировали, как музыка может использоваться в профилактике вредных привычек через слушание, пение и танцы. Куратором выставки стал руководитель казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости Владимир Ловчев.
Во второй части праздника состоялось открытие Пятнадцатых научно-практических Традиционных чтений, посвященных обобщению и анализу исторического и современного опыта, способствующего укреплению престижа трезвого образа жизни и популяризации трезвости как важного социального явления в обществе.
Главными темами обсуждения на празднике в этом году стали: деятельность Казанского общества трезвости до революции, отображение трезвости в кинематографе начала XX века и применение педагогами и врачами социально-культурной информации о проблемах, связанных с алкоголем.
Праздник завершился интерактивной программой «Игры настольные против пьянства застольного».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»