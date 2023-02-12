В казанском музее Баки Урманче прозвучат стихи и саксофон в честь Дня влюбленных

14 февраля в День всех влюбленных в казанском музее Баки Урманче состоится творческий вечер поэтического дуэта «Красные шапочки»: Лады Аюдаг и Елены Черняевой. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

На вечере прозвучат стихи о любви в исполнении авторов и в сопровождении саксофона Геннадия Наумова. Также романсы на стихи дуэта исполнит композитор Алсу Валеева.

Также пройдет презентация картины «Материнство» оригинального в истории живописи арт-проекта «Одна картина — две художницы» Лады Аюдаг и Тани Тэнч, арт-группы «Бегущие по волнам».

Вход на вечер свободный. Начало запланировано на четыре часа вечера.

В рамках арт-проекта «Одна картина — две художницы» мастера кисти представляют картины, в которых соединены отдельно написанные каждой художницей половины холста, объединенные общей темой. Автором идеи стала Лада Аюдаг, Таня Тэнч является членом совета этого отделения, ответственной по международным связям.