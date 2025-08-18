В Казанском молодежном саммите 2025 поучаствуют более 200 делегатов из 45 стран

В августе столица Татарстана в четвертый раз примет Казанский глобальный молодежный саммит. В этом году на мероприятии ожидается более 200 делегатов из 45 стран, среди которых – Иордания, Китай, Египет, Казахстан, Индонезия. Министры, ученые, дипломаты, медиаэксперты и лидеры молодежных движений обсудят будущее образования, культуры и медиа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе саммита.

«За эти годы Казанский глобальный молодежный саммит стал важной частью деловой активности Татарстана, поддерживая диалог России со всем миром. Международный интерес к саммиту, а это более 45 стран, укрепляет авторитет нашей республики как передовиков в вопросах молодежной политики. Для нас это не просто мероприятие, а стратегическая площадка, где мы расширяем международные связи, обмениваемся опытом и формируем общую повестку в сфере образования, культуры и молодежной политики. Мы стали не только точкой притяжения для экспертов, министров и лидеров мнений, но и источником идей и инициатив, которые выходят за рамки региона и находят отклик в разных странах. Сегодня республика воспринимается как центр притяжения талантливой молодежи, место, где ценят традиции, открыты новым подходам и готовы совместно решать глобальные задачи», – прокомментировал предстоящее событие для «Татар-информа» помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движение первых» в РТ Тимур Сулейманов.

За три года саммит посетили в общей сложности свыше 560 делегатов из более чем 80 стран, он стал значимой международной площадкой для обмена опытом и совместных инициатив.

В этом году спикеры обсудят, как готовить молодежь к жизни в мире, где технологии меняют профессию за считаные годы, культура становится более открытой и смешанной, а ценности – предметом глобальных дискуссий.

В формате дискуссий, дебатов и форсайт-сессий участники обменяются опытом, представят успешные проекты и обсудят, как сохранить личную и культурную идентичность, двигаясь в ногу с переменами.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.