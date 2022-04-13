В казанском микрорайоне «М14» к следующему году построят еще три дома на 765 квартир

Фото: kzn.ru

В 2023 году в микрорайоне «М14» планируют достроить три многоквартирных дома. На сегодня там уже ввели в эксплуатацию четыре дома.

Фото: kzn.ru

Три новых дома рассчитаны на 255 квартир каждый, а значит, в следующем году появится соципотечное жилье для 765 семей. Всего проект планировки территории микрорайона «М14» предполагает строительство около 330 тысяч кв.м жилья для 14 тысяч жителей.

Возводятся дома по заказу Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ РТ). Подрядчиком выступает ООО «Ак таш».

«По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова приоритет в заселении будет отдаваться работникам сферы здравоохранения и образования. Микрорайон очень востребованный», – сообщил исполнительный директор ГЖФ Марат Зарипов.

Фото: kzn.ru

Сейчас в микрорайоне работает детский сад на 260 мест. В проект заложены еще пять детсадов, в которых можно будет разместить 840 детей. Также запланировано строительство двух школ на 1224 места каждая.