В казанском МФЦ появится новая услуга по проставлению апостиля на документы

В казанском многофункциональном центре «Советский» с 1 июля можно будет подать заявление на проставление апостиля на нотариальных копиях документов и решениях суда. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Таким образом, легализуется юридическая сила документа одного государства на территории другого. Госуслуга предоставляется в рамках соглашения о взаимодействии между Управлением Министерства юстиции России по Татарстану и МФЦ в РТ», — отметили в ведомстве.

Срок оказания услуги через МФЦ составляет пять рабочих дней после регистрации заявления. При необходимости проведения дополнительной проверки срок может быть продлен до 30 рабочих дней.

Проставление апостиля на документы через МФЦ возможно, если они выданы судами и нотариусами, которые работают на территории Татарстана. При подаче заявления информация о применении апостилирования как способа легализации документов на территории той или иной страны имеет значение. В случае неправильного запроса госпошлина за оказание услуги в размере 2,5 тыс. рублей не возвращается.

Апостилирование применяется только в странах — участницах Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. Не требуется проставление апостиля на документы, подлежащие вывозу в страны, с которыми Россия заключила международные договоры о правовой помощи, а также в страны — участницы Минской конвенции от 22 января 1993 года.