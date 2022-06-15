В казанском метрополитене установили терминалы для активации транспортных карт

На станциях казанского метрополитена установили терминалы для самостоятельной активации отложенного пополнения на транспортных картах. Они располагаются в кассах и находятся в свободном доступе, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Чтобы активировать карту, достаточно приложить ее к экрану терминала, после чего пассажир сможет оплатить ею проезд. Оплата тарифа на карте происходит онлайн, а активация в пунктах транспортной карты.

Напомним, казанцы могут сами перечислять денежные средства на транспортную карту в интернете с помощью сервиса «Отложенное пополнение», доступного на сайте.