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В казанском метрополитене произошла задержка движения
В казанском метрополитене увеличилось время ожидания поездов. Об этом «Татар-информу» сообщили казанцы.
По словам горожан, из-за увеличения интервала движения составов в метро образовалась большая толпа. Жителям и гостям столицы Татарстана пришлось порядка получаса ждать своего поезда.
Как отметили в МУП «Метроэлектротранс», увеличение интервала движения составов возникло по техническим причинам. Как отметили в предприятии, данная задержка временная.
UPD. Движение восстановлено.
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