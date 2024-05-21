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Происшествия 21 мая 2024 15:38

В казанском метрополитене произошла задержка движения

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В казанском метрополитене увеличилось время ожидания поездов. Об этом «Татар-информу» сообщили казанцы.

По словам горожан, из-за увеличения интервала движения составов в метро образовалась большая толпа. Жителям и гостям столицы Татарстана пришлось порядка получаса ждать своего поезда.

Как отметили в МУП «Метроэлектротранс», увеличение интервала движения составов возникло по техническим причинам. Как отметили в предприятии, данная задержка временная.

UPD. Движение восстановлено.

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