В казанском метрополитене произошла задержка движения

В казанском метрополитене увеличилось время ожидания поездов. Об этом «Татар-информу» сообщили казанцы.

По словам горожан, из-за увеличения интервала движения составов в метро образовалась большая толпа. Жителям и гостям столицы Татарстана пришлось порядка получаса ждать своего поезда.

Как отметили в МУП «Метроэлектротранс», увеличение интервала движения составов возникло по техническим причинам. Как отметили в предприятии, данная задержка временная.

UPD. Движение восстановлено.