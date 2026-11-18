Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В Казани в ближайшее время на линию выйдет вагон-лаборатория для диагностики состояния путей метрополитена. Его создание позволит увеличить объем проверок и своевременно выявлять отклонения от нормативов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Вагон необходимой модели доставили из Москвы в 2025 году при поддержке руководства города и Татарстана. Специалисты предприятия самостоятельно восстановили его и адаптировали под задачи диагностики. Они подготовили и покрасили кузов, изменили внутреннюю планировку, оборудовали рабочие места, а также установили и подключили специализированную аппаратуру.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Смонтированное оборудование уже прошло пробные испытания в тоннеле, которые подтвердили его работоспособность. Сейчас специалисты продолжают комплектовать вагон. В частности, в нем планируют установить систему 3D-сканирования с элементами искусственного интеллекта для выявления отклонений от нормативов и комплекс ультразвуковой дефектоскопии.

После завершения оснащения вагон-лаборатория выйдет на линию в соответствии с утвержденным графиком. Его будут использовать для регулярной диагностики путей метро и раннего выявления потенциальных неисправностей.