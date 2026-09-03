В казанском метро запретили попрошайничать, гадать и торговать

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В Казани обновили правила пользования метрополитеном. В частности, на территории метро запретили попрошайничество, гадание, разносную торговлю, а также предложения пассажирам и работникам перевозчика о покупке товаров, оказании услуг или обмене. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана опубликовано на портале правовой информации республики.

Кроме того, пассажирам запрещается передавать и принимать предметы от сторонних лиц на территории метро. Нельзя также оставлять без присмотра ручную кладь и другие вещи, включая велосипеды, самокаты, детские коляски и средства индивидуальной мобильности, либо прикреплять их к объектам инфраструктуры.

Изменения коснулись и правил провоза спортивного инвентаря, садовых инструментов с открытыми острыми частями, легко бьющихся, колющих и режущих предметов. Перевозить их разрешается только в чехлах или упаковке. Такое же требование распространяется на велосипеды, самокаты и средства индивидуальной мобильности, за исключением инвалидных и детских колясок.

Передвигаться на велосипедах, самокатах и СИМ по территории метро запрещено. Также нельзя пользоваться спортивным инвентарем и беспилотными летательными аппаратами.

Для беременных женщин, пассажиров с детьми до семи лет, а также людей с собаками, велосипедами, самокатами, детскими колясками, СИМ и другими средствами передвижения предусмотрены неавтоматические пропускные пункты.

В правилах также уточнили требования к использованию пиротехники и разведению костров на территории метрополитена. В частности, установлены минимальные расстояния от ограждений наземных участков линии и вентиляционных киосков.