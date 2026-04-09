В казанском метро за две недели промыли более 13 км тоннелей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За две недели сотрудники дистанции тоннельных сооружений службы путевого хозяйства казанского метро промыли более 13,1 километра тоннелей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На участке от станции «Авиастроительная» до «Дубравной» по первому главному пути с помощью тоннелемоечного агрегата очистили свыше 11 километров. Еще 1,1 километра тоннеля на перегоне «Аметьево» – «Суконная Слобода» по второму пути промыли вручную. Кроме того, на станции «Аметьево» специалисты очистили около 600 квадратных метров путевых стен и лотков.

Параллельно сотрудники выполняли ремонт и обслуживание оборудования. На станциях отремонтировали 42 двери. В пешеходном переходе станции «Площадь Габдуллы Тукая» заменили 17 напольных плит, а на станциях «Аметьево», «Площадь Габдуллы Тукая» и «Горки» – 63 настенные плиты. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Работники дистанции пути в электродепо заменили изоляцию в 19 узлах контактного рельса. В тоннелях также отремонтировали подвески 56 узлов контактного рельса и 622 деревянные шпалы.

Всего на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 132 километра трамвайных путей и 313 километров контактной сети трамваев и троллейбусов.

При этом, несмотря на объем выполненных работ, для обновления путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется около 9 млрд рублей.

В городе работают 30 тяговых подстанций, обеспечивающих питание всего подвижного состава. Однако значительная часть инфраструктуры изношена: капитального ремонта требуют 131 километр контактной сети и 35 километров кабельных линий. Также необходима реконструкция четырех тяговых подстанций.