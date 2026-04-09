В казанском метро за две недели промыли более 13 км тоннелей
За две недели сотрудники дистанции тоннельных сооружений службы путевого хозяйства казанского метро промыли более 13,1 километра тоннелей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На участке от станции «Авиастроительная» до «Дубравной» по первому главному пути с помощью тоннелемоечного агрегата очистили свыше 11 километров. Еще 1,1 километра тоннеля на перегоне «Аметьево» – «Суконная Слобода» по второму пути промыли вручную. Кроме того, на станции «Аметьево» специалисты очистили около 600 квадратных метров путевых стен и лотков.
Параллельно сотрудники выполняли ремонт и обслуживание оборудования. На станциях отремонтировали 42 двери. В пешеходном переходе станции «Площадь Габдуллы Тукая» заменили 17 напольных плит, а на станциях «Аметьево», «Площадь Габдуллы Тукая» и «Горки» – 63 настенные плиты. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Работники дистанции пути в электродепо заменили изоляцию в 19 узлах контактного рельса. В тоннелях также отремонтировали подвески 56 узлов контактного рельса и 622 деревянные шпалы.
Всего на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 132 километра трамвайных путей и 313 километров контактной сети трамваев и троллейбусов.
При этом, несмотря на объем выполненных работ, для обновления путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется около 9 млрд рублей.
В городе работают 30 тяговых подстанций, обеспечивающих питание всего подвижного состава. Однако значительная часть инфраструктуры изношена: капитального ремонта требуют 131 километр контактной сети и 35 километров кабельных линий. Также необходима реконструкция четырех тяговых подстанций.