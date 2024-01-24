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В казанском метро выпустят еще один дополнительный состав в вечерний час пик
Вчера вечером и сегодня утром, в наиболее загруженные часы, в казанском метро был выпущен дополнительный, 11-й состав. Однако из-за роста пассажиропотока в вечерний час-пик 24 января количество поездов вновь увеличат, заявил «Метроэлектротранс».
«Из-за увеличения пассажиропотока сегодня было решено в вечерний час пик с 17:00 до 19:00 вывести дополнительный, 12-й состав на линию», — отмечается в телеграм-канале предприятия.
Ожидается, что дополнительные меры позволят сократить интервал ожидания поезда до 4 минут 38 секунд. В менее загруженные часы движение составов будет вестись в обычном режиме.
Напомним, что метрополитен начал работу в усиленном режиме из-за сильных снегопадов, осложнивших движение на личных авто и наземным общественным транспортом.
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