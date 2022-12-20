news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
20 декабря 2022  13:35

В казанском метро в преддверии Нового года вводят дополнительный электропоезд

news_top_970_100

В преддверии новогодних праздников в казанском метрополитене с 21 декабря будет добавлен дополнительный электропоезд. Решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и сокращения интервала движения поездов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

С введением еще одного поезда в час-пик на линии будут работать 10 составов с интервалом 5 мин 33 сек.

Отмечается, что количество пассажиров в метро растет. Так, всего за 19 дней декабря казанский метрополитен уже перевез 1 млн 638 тыс. 760 пассажиров. Для сравнения – в прошлом году за это же время метро воспользовались 1 млн 214 тыс. 307 человек.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное