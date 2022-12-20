В казанском метро в преддверии Нового года вводят дополнительный электропоезд

В преддверии новогодних праздников в казанском метрополитене с 21 декабря будет добавлен дополнительный электропоезд. Решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и сокращения интервала движения поездов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

С введением еще одного поезда в час-пик на линии будут работать 10 составов с интервалом 5 мин 33 сек.

Отмечается, что количество пассажиров в метро растет. Так, всего за 19 дней декабря казанский метрополитен уже перевез 1 млн 638 тыс. 760 пассажиров. Для сравнения – в прошлом году за это же время метро воспользовались 1 млн 214 тыс. 307 человек.