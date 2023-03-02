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В казанском метро появятся пять определителей взрывчатки
В Казанском метрополитене установят пять портативных обнаружителей паров и следов взрывчатки за 7,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, стоимость одного прибора составит порядка 1,5 млн рублей. Устройство применяется при оперативном обследовании подозрительных предметов и веществ, найденных во время досмотра. При этом на анализ уходит около двух секунд.
Заказчиком выступает «Метроэлектротранс» Казани, который определит подрядчика 13 марта этого года. Установить приборы необходимо в течение полутора месяцев с подписания контракта, но не позднее 1 июня 2023 года.
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