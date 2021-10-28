В казанском метро стартовала дополнительная дезинфекция поездов

Из-за ухудшения обстановки по Covid-19 в метрополитене Казани началась дополнительная обработка поездов, сообщает «Метроэлектротранс».

Так, на конечной станции «Дубравная» проводится дезинфекция поручней и сидений, а в ночное время ведется полная обработка вагонов — внутри и снаружи.

В МУП рассказали, что оборудование в метрополитене сейчас обеззараживается четыре раза в сутки: до открытия, после утреннего часа пик, в середине рабочего дня и, наконец, после вечернего пассажиропотока. Во время таких обработок дезинфицируются турникеты, терминалы, поручни и двери. Ночью сотрудники клининга моют полы на кассе, платформе, в пешеходных переходах, а также лестницы, пандусы и лифты.