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Происшествия 30 октября 2026 14:22

В казанском метро спасли белого пуделя, упавшего под поезд при выходе из вагона

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В казанском метро спасли белого пуделя, который упал на пути, выходя с хозяйкой из поезда.

Как сообщили в Метроэлектротрансе, инцидент произошел 28 октября. Одна из пассажирок ехала в метро с белым пуделем. Приехав на Проспект Победы, она начала выходить из вагона, однако питомец провалился в зазор между поездом и платформой. Электропоезд был задержан. Животное спасли сотрудники полиции, которые всего за 5 минут успели достать животное из зазора и вернуть хозяйке.

Контроль за соблюдением правил перевозки животных усилен. Казанцам напоминают, что питомцы должны быть в специальных переносках с глухим дном. Исключением являются собаки-проводники, сопровождающие инвалидов по зрению и имеющие все необходимые документы.

#Метроэлектротранс #метро
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