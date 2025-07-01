В казанском метро сократили число поездов из-за уменьшения пассажиропотока

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С сегодняшнего дня в казанском метрополитене из-за снижения пассажиропотока уменьшили число выходящих на линию поездов и увеличили интервал между ними. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

График движения поездов по будням в утренние и в вечерние часы-пик изменен с 1 июля. Пассажиропоток, особенно в будние дни, снизился из-за «отпусков, каникул и общего сокращения деловой активности».

Теперь по будням в утренние и в вечерние часы-пик на линии будут курсировать десять электропоездов с интервалом в 5 минут 33 секунды. Предполагается, что такой режим работы метро продлится до 25 августа.

До сегодняшнего дня в казанском метро на линию в утренние и в вечерние часы-пик выходило 11 электропоездов, которые следовали с интервалом в 5 минут. Это делалось «для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ», уточнили в «Метроэлектротрансе».