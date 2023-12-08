«Метроэлектротранс» сообщил об устранении сбоя в оплате проезда в метро Казани

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В казанском метрополитене произошел сбой в информационной сети. Об этом пассажиров предупредил «Метроэлектротранс». К настоящему моменту работа терминалов оплаты возобновлена.

На месте работали технические специалисты, которые занимались восстановлением работы сети. Сориентироваться пассажирам на каждой из станций метро помогали сотрудники «Метроэлектротранса».

Ранее в соцсетях появились сообщения о сбоях в работе терминалов оплаты и валидаторов в метро и очередях на станциях.