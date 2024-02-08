Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В казанском метро произошел сбой связи
В метрополитене столицы Татарстана произошел сбой связи сотового оператора. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
«<…> оплата проходит через ручные валидаторы и кассы метро», — пояснили в связи с этим в пресс-службе предприятия.
На всех станциях метро сотрудники МУП «помогают пассажирам сориентироваться». Технические специалисты «Метроэлектротранса» работают на месте для оперативного восстановления связи.
Upd. (11.01): К 10.46 проблема была устранена. Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»