В казанском метро произошел сбой связи

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В метрополитене столицы Татарстана произошел сбой связи сотового оператора. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

«<…> оплата проходит через ручные валидаторы и кассы метро», — пояснили в связи с этим в пресс-службе предприятия.

На всех станциях метро сотрудники МУП «помогают пассажирам сориентироваться». Технические специалисты «Метроэлектротранса» работают на месте для оперативного восстановления связи.

Upd. (11.01): К 10.46 проблема была устранена. Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.