Происшествия 12 марта 2026 09:04

В казанском метро произошел сбой при оплате проезда картами

На станции казанского метро «Горки» произошел сбой при оплате проезда банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба МУП«Метроэлектротранс».

Причиной стала временная потеря связи. Проблема была устранена спустя 15 минут. Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.

«Технические специалисты предприятия оперативно устранили сбой. Приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе предприятия.

