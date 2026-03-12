В казанском метро произошел сбой при оплате проезда картами

На станции казанского метро «Горки» произошел сбой при оплате проезда банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба МУП«Метроэлектротранс».

Причиной стала временная потеря связи. Проблема была устранена спустя 15 минут. Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.

«Технические специалисты предприятия оперативно устранили сбой. Приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе предприятия.