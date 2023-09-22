В казанском метро появились жетоны с новым логотипом

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

В казанском метро обновили жетоны для оплаты проезда. Теперь на них изображен новый логотип «Метроэлектротранса», сообщили в МУП.

«Жетоны выполнены в привычном зелёном цвете. На аверсе жетона, в центре — логотип Казанского метро. По контору надпись — „Казанский метрополитен“. На реверсе жетона — логотип Казанского метро и традиционный татарский орнамент», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Приобрести жетоны можно в терминалах на станциях метро.

Напомним, что этим летом «Метроэлектротранс» сменил свой логотип. Новый символ наносят на общественный транспорт, а также эмблемы станций метро.