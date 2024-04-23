В казанском метро пассажир пытался самостоятельно открыть двери вагона во время движения

В казанском метро пассажир на ходу пытался открыть двери вагона, рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

«У машиниста сработал сигнал – отсутствует контроль дверей. Было принято решение остановить состав на перегоне, для проверки закрытия дверей на вагонах», – сообщает пресс-служба предприятия. Во втором вагоне дверь оказалась приоткрыта, машинист ее закрыл, после чего электросостав продолжил движение.

Задержка движения одного электропоезда составила 3 минуты. На данный момент движение без нарушений, электросоставы ходят согласно графика.

В «Метроэлектротрансе» напоминают пассажирам: ни в коем случае нельзя самовольно открывать двери в электросоставе – это опасно для жизни.