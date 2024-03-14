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В казанском метро до конца марта будут работать дополнительные поезда
До конца марта казанский метрополитен продолжит работу в усиленном режиме — с выпуском 11-го электропоезда в часы пик. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Мера была принята еще в начале февраля. Благодаря дополнительному составу, который работает с 7 до 9 утра и с 5 до 7 вечера, интервал движения в метро был сокращен до 5 минут.
«Это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ», — говорится в телеграм-канале предприятия.
Также специалисты МУП планируют продолжить ежедневный мониторинг пассажиропотока.
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