В казанском метро до конца марта будут работать дополнительные поезда

До конца марта казанский метрополитен продолжит работу в усиленном режиме — с выпуском 11-го электропоезда в часы пик. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Мера была принята еще в начале февраля. Благодаря дополнительному составу, который работает с 7 до 9 утра и с 5 до 7 вечера, интервал движения в метро был сокращен до 5 минут.

«Это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Также специалисты МУП планируют продолжить ежедневный мониторинг пассажиропотока.