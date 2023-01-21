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Ру Тат
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Религия
21 января 2023  08:23

В казанском медресе «Мухаммадия» планируют открыть музей Галимджана Баруди

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В казанском медресе «Мухаммадия» планируют открыть музей, посвященный богослову и основателю учебного заведения Галимджану Баруди. В обсуждении инициативы участвовали руководство медресе и представители Национального музея РТ, сообщает ДУМ Татарстана.

Стороны обсудили вопрос о помещении, в котором разместится экспозиция, ее состав, варианты привлечения посетителей. Участники встречи также прошли по кабинетам и учебным классам медресе и ознакомились с технологиями современной музейной деятельности.

#Галимджан Баруди #медресе мухаммадия
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