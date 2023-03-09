В Казанском лыжном марафоне примут участие олимпийские чемпионы

11 марта на стадионе «Локомотив» в казанском поселке Юдино состоится старейший лыжный марафон России – 56-ый традиционный Казанский лыжный марафон. Участие в нем примут 500 человек, в их числе – трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный призер Олимпийских игр Наталья Непряева, олимпийский чемпион в эстафете, серебряный призер Олимпийских игр в эстафете Алексей Червоткин и другие.

Лыжники преодолеют дистанции в 5, 25 и 50 километров, начало стартов – в 10.30, сообщает Комитет физической культуры и спорта. Общий призовой фонд составит 800 тыс. рублей.

Желающим присоединиться к марафону нужно поторопиться, так как слотов осталось очень мало, заявил глава комитета Линар Гарипов. «Не откладывайте на последние дни. Можно зарегистрироваться как онлайн, так и лично подать заявку», – сказал он.

Участие в марафонской гонке и других дистанциях – платное, зарегистрироваться на марафон можно по ссылке.