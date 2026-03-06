В Казанском лыжном марафоне поучаствуют лыжники из Алжира и Марокко

На 59-м Казанском лыжном марафоне 7 марта пройдет забег стран БРИКС, где на символической дистанции в 700 метров попробуют себя представители разных государств, имеющих связи с объединением. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

«География нашего забега очень широка: на лыжи встанут представители Алжира, Марокко, Египта, Казахстана, Азербайджана. Их специально готовили наши тренеры. Для них это будут первые такие старты, надеюсь, в своих странах они потом расскажут о том, какой красивой бывает зима в России и Татарстане», – улыбнулся он.

Напомним, что Казанский лыжный марафон пройдет 7 марта на стадионе «Локомотив». До него каждые 15 минут будут ходить шаттлы от памятника паровозу в поселке «Юдино».