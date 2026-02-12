news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2026 11:59

В Казанском лыжном марафоне поучаствует олимпийский чемпион Сергей Устюгов

Читайте нас в
Телеграм

В Казанском лыжном марафоне, который пройдет 7 марта, свое участие подтвердил Олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель председателя федерации лыжных гонок Казани Рустем Сафин.

«Мы долгое время вели переговоры по приезду и участию Сергея Устюгова, вчера он подтвердил свое желание поучаствовать в Казанском лыжном марафоне», – сообщил собеседник агентства.

На сегодняшний день продолжается регистрация на Казанский лыжный марафон. Уже подали заявки более 500 человек из разных регионов страны, добавил он.

#Казанский лыжный марафон #лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

12 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026