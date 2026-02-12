В Казанском лыжном марафоне поучаствует олимпийский чемпион Сергей Устюгов

В Казанском лыжном марафоне, который пройдет 7 марта, свое участие подтвердил Олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель председателя федерации лыжных гонок Казани Рустем Сафин.

«Мы долгое время вели переговоры по приезду и участию Сергея Устюгова, вчера он подтвердил свое желание поучаствовать в Казанском лыжном марафоне», – сообщил собеседник агентства.

На сегодняшний день продолжается регистрация на Казанский лыжный марафон. Уже подали заявки более 500 человек из разных регионов страны, добавил он.