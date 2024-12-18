В казанском лицее ученики поздравили охранника с днем рождения

Учащиеся казанского лицея №185 поздравили охранника образовательного учреждения. На это обратило внимание Минобрнауки РТ, выложив видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лицеисты подготовили тортик со свечами и вручили ему общий подарок в знак благодарности. Охранник смутился, но обрадовался и поблагодарил детей за проявленные ими чувства.

«Спасибо, мои дорогие! Спасибо, я вас всех люблю. Дай бог вам здоровья. <…> Спасибо, мои хорошие. Вы добрые», — сказал он.