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В казанском лицее ученики поздравили охранника с днем рождения
Учащиеся казанского лицея №185 поздравили охранника образовательного учреждения. На это обратило внимание Минобрнауки РТ, выложив видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Лицеисты подготовили тортик со свечами и вручили ему общий подарок в знак благодарности. Охранник смутился, но обрадовался и поблагодарил детей за проявленные ими чувства.
«Спасибо, мои дорогие! Спасибо, я вас всех люблю. Дай бог вам здоровья. <…> Спасибо, мои хорошие. Вы добрые», — сказал он.
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