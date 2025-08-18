В казанском лицее № 35 откроют классы МЧС

В лицее № 35 – образовательном центре «Галактика» Казани откроют классы МЧС. Об этом «Татар-информу» сообщила директор организации Елена Глухарева.

«Особое внимание в этом году уделим открытию классов МЧС – важному и социально значимому проекту. Это направление станет логичным дополнением к нашей системе профильного образования, расширяя возможности для учащихся, интересующихся безопасностью, спасением людей и работой в экстремальных условиях», – рассказала она.

Глухарева уточнила, что по этому профилю школьники будут не просто изучать теорию, но пройдут комплексную подготовку. Она включает основы профессиональной деятельности; развитие навыков, необходимых для работы в чрезвычайных ситуациях; взаимодействие с профильными структурами и экспертами.

«Мы планируем тесное сотрудничество со спасательными службами и другими организациями, чтобы обеспечить максимальную практическую направленность обучения», – отметила она.

По словам директора лицея, новое направление будет органично встроено в существующую образовательную систему.

«Наша стратегия – не просто расширять список направлений, а создавать осмысленные, востребованные и перспективные образовательные возможности для каждого ученика. Уверены, что такой подход позволит нашим выпускникам быть конкурентоспособными, подготовленными к реальным вызовам и осознанно выбирающими свое будущее», – заключила она.