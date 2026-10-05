В казанском лицее №187 провели урок мужества по тактической медицине и БПЛА

Фото: пресс-служба Народного фронта Татарстана

Активисты Молодежки Народного фронта Татарстана провели для старшеклассников многопрофильного лицея №187 «Ритм» открытый урок мужества, приуроченный ко Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Занятие включало два направления – тактическую медицину и беспилотные летательные аппараты. Активисты рассказали школьникам об основных принципах оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В частности, ребята узнали о способах остановки кровотечений, наложении жгутов и давящих повязок.

Отдельную часть урока посвятили беспилотникам. Школьникам рассказали о различных типах БПЛА, сферах их применения и основах управления дронами.

Занятие носило ознакомительный характер и прошло в формате живого диалога. Старшеклассники задавали вопросы, уточняли детали и активно участвовали в обсуждении.