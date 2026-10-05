news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 октября 2026 13:39

В казанском лицее №187 провели урок мужества по тактической медицине и БПЛА

Читайте нас в
В казанском лицее №187 провели урок мужества по тактической медицине и БПЛА
Фото: пресс-служба Народного фронта Татарстана

Активисты Молодежки Народного фронта Татарстана провели для старшеклассников многопрофильного лицея №187 «Ритм» открытый урок мужества, приуроченный ко Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Занятие включало два направления – тактическую медицину и беспилотные летательные аппараты. Активисты рассказали школьникам об основных принципах оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В частности, ребята узнали о способах остановки кровотечений, наложении жгутов и давящих повязок.

Отдельную часть урока посвятили беспилотникам. Школьникам рассказали о различных типах БПЛА, сферах их применения и основах управления дронами.

Занятие носило ознакомительный характер и прошло в формате живого диалога. Старшеклассники задавали вопросы, уточняли детали и активно участвовали в обсуждении.

#Урок мужества #молодежка онф в рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

ВС РФ усилят удары по вражеским объектам после заявления Зеленского

4 октября 2026

В Роспотребнадзоре прокомментировали болезнь сотрудницы противочумного института

4 октября 2026
Новости партнеров