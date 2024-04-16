В казанском лицее №146 прошла встреча хоккейных классов с представителями «Динамо РТ»

Фото: Федерация хоккея РТ

В казанском лицее №146 «Ресурс» в новом формате общения – спортивный завтрак – прошла встреча профильных классов хоккеистов, классных руководителей, тренеров и родителей с представителями «Динамо РТ». Героем встречи для юных спортсменов стал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, легендарный капитан «Ак Барса», трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Данис Зарипов.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя ФСО «Динамо РТ», вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, советник Президента ФСО «Динамо РТ», член Общественной палаты РТ Ольга Павлова, исполнительный директор Федерации хоккея РТ Кирилл Голубев и директор лицея №146 «Ресурс», заслуженный учитель РТ Диляра Каримова.

Вопросов к гостям было много. Как удавалось преодолевать трудности, неизбежные при совмещении занятий спортом и учёбы, как вовремя сориентироваться в правильности выбранного пути, научиться «не потеряться» в жизни, закончив спортивную карьеру. Также были затронуты темы строительства новых ледовых арен в Казани, перспектив развития спортивных классов различной профилизации, в том числе и на базе лицея «Ресурс».

«Сегодня ученики спортивных классов лицея продолжают победные традиции общества «Динамо» и татарстанского хоккея. Здесь всегда находятся в поиске новых форм и методик работы. В связи с увеличением численности учащихся в результате введения дополнительного спортивного профиля нужно расширить спортивную инфраструктуру лицея. Есть необходимость в строительстве дополнительного учебного и спального корпуса на 26 мест для иногородних учащихся хоккеистов. Данные объекты инфраструктуры позволят существенным образом улучшить условия обучения и воспитания детей, которые серьезно занимаются и учебой, и спортом», – поделилась после встречи Ольга Павлова.

Отметим, что 2022 году Президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, поднял вопрос о привлечении молодежи к занятиям хоккеем и проведении хоккейных уроков в общеобразовательных школах.

С 2016 года в 146-м лицее «Ресурс» обучаются представители хоккейных команд практически со всех регионов России. Сегодня здесь 5 спортивных классов, где тренируются воспитанники спортивных школ «Динамо» и «Волна», которые являются неоднократными победителями и призерами соревнований различного уровня.