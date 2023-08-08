Более 120 детей приняли участие в инклюзивной смене казанского лагеря «Восток»

Фото: minmol.tatarstan.ru

В казанском лагере «Восток» завершилась смена для детей с ограниченными возможностями здоровья «МЫ. Творчество без границ». Участие в ней принял 121 человек.

Это уже третья смена, которая проходит в подобно формате – с начала года провели две инклюзивные смены прошли в Молодежном оздоровительном центре имени А.Д. Губина в Бугульминском районе, напомнила первый замминистра по делам молодежи Софья Мустафина.

«Уже летом организовали смену на базе лагеря “Восток” совместно с коллегами из центра “Симург”, – добавила она. – Вместе с ними же готовим еще одну смену в сентябре уже на базе лагеря “Мирас-Наследие”».

В этом году всего пройдет 8 смен на базе трех лагерей – в молодежном оздоровительном центре имени Губина в Бугульминском районе, лагерях «Восток» в Казани и «Мирас-Наследие» в Зеленодольском районе.

Мустафина подчеркнула, что такие смены очень важны, так как дают возможность ребятам с органиченными возможностями здоровья и инвалидностью общаться со сверстниками и легче социализироваться.

Для детей разработали специальную программу с играми, работами в творческих мастерских, занятиями адаптивной физической культурой. В этом году для лагеря закупили специальное оборудование: развивающую плитку, сухой бассейн, стол для рисования песком и другое.

Лагерь «Восток» полностью адаптирован для отдыха детей с ОВЗ: в жилых корпусах есть комнаты для маломобильных групп населения, а просторные холлы позволяют работать с детьми по разным направлениям. Пятиразовое питание организовано по системе «шведский стол». На средства гранта Минмолодежи РТ в этом году было закуплено оборудование (развивающая плитка, сухой бассейн, стол для рисования песком и др.), которое активно используется в работе с детьми.

Софья Мустафина и директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова пообщались с участниками смены и родителями детей, выслушали их впечатления и пожелания.

Так, например, одним из волнующих родителей вопросов была тема питания детей. Они попросили рассмотреть возможность корректировки меню специально для детей с ОВЗ. По словам родителей, дети с особенностями здоровья должны соблюдать определенную диету.

«Скажу честно, я переживала и думала, что моему сыну будет тяжело адаптироваться. Но благодаря тьюторам он открылся и замечательно провел время с другими детьми. Для нас важно проведение таких специализированных смен», – поделилась мама одного из детей Эльмира Сергеева.