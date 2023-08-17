В казанском лагере автоинспекторы рассказали детям о правилах безопасности на дорогах

Сегодня автоинспекторы вместе с сотрудниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели для детей профилактическое занятие в оздоровительном лагере «Заречье», сообщили в ведомстве.

Акция прошла с использованием передвижного комплекса технических и методологических инструментов «Лаборатория безопасности».

На специально оборудованной площадке со стендами и столом-макетом ребята осваивали сложные моменты правил безопасного поведения на дорогах.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Детей научили выбирать безопасные маршруты, пользоваться защитной экипировкой и применять на практике ПДД. Особое внимание автоинспекторы уделили безопасности юных велосипедистов. Ребятам рассказали о технических свойствах транспорта и о более распространенных ошибках, которые допускают велосипедисты.

В ГИБДД призвали родителей во время летних каникул и перед наступление нового учебного года напомнить детям о правилах безопасного поведения. Ведь травма, полученная ребенком в результате ДТП, может оказать существенное влияние на его дальнейшее развитие.