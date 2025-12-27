В Казанском Кремле зажгли новогоднюю елку вместе с героями сказки о Снежной королеве

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля сегодня состоялось торжественное открытие новогодней елки. Праздник объединил жителей и гостей столицы Татарстана, став ярким стартом зимней программы на территории музея-заповедника.

Главным событием вечера стал театрализованный перформанс «В гостях у Снежной королевы», который представила режиссер Динара Сайфутдинова. Действие развернулось рядом с главной елкой, вовлекая зрителей в атмосферу волшебства. На сцене появились герои знаменитой сказки – Снежная королева, Кай и Герда.

Динара Сайфутдинова отметила, что для открытия кремлевской елки была выбрана одна из самых узнаваемых зимних сказок, но в новой интерпретации. «Мы часто воспринимаем Снежную королеву как кусочек льда, но на самом деле она – хранительница огонька, владычица зимы, помощница Деда Мороза. В нашей постановке она не только сохраняет зимний холод, но и приносит тепло и свет», – рассказала «Татар-информу» режиссер.

Она подчеркнула, что команда постановки стремилась сделать зрителей не просто наблюдателями, но и полноценными участниками событий. «Мы хотели, чтобы каждый почувствовал себя частью сказки, чтобы у детей было ощущение живого приключения», – пояснила Динара Сайфутдинова.

Между театральными сценами гостей ждали музыкальные паузы – дискотека с современными треками и флешмобами, к которым с удовольствием присоединялись и дети, и взрослые. Одним из самых зрелищных моментов вечера стало зажжение 17-метровой елки при участии Деда Мороза.

Актер молодежного Театра на Булаке, исполнитель роли Кая Глеб Кордияк заметил, что сказка о Снежной королеве всегда вызывает особые эмоции как у зрителей, так и у актеров. «Это история о том, как даже в самый холодный период года можно подарить тепло и любовь. Мы постараемся передать этот смысл в спектакле. Елка загорится в тот момент, когда все поверят в чудо», – сказал он.

По словам начальника отдела культурных программ музея-заповедника «Казанский Кремль» Анастасии Романовой, в этом году в рамках новогодней ярмарки гостей ждут традиционные новогодние угощения: глинтвейн, татарский чай с чабрецом, национальная выпечка, а также сувенирная лавка.

«Наша елка в этом году отсылает к детству, а советский стиль, который сейчас находится в тренде, стал одной из ключевых тем оформления. Главным героем праздника стал огненный конь на елочке», – обратила внимание Романова.

Новогодняя программа в Казанском Кремле будет продолжаться до 11 января. В эти дни здесь запланированы спектакли, танцы вокруг елки, интерактивные игры и встречи с персонажами из знакомых сказок. Также в этом году во дворе Присутственных мест выступят театры из других городов, например, уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска с постановкой «В поисках Кая», а также самарский театр «Пластилиновый дождь» с перформансом «Белые сны».