В Казанском Кремле завершили реставрацию двух башен

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В Татарстане завершены реставрационные работы на двух исторических башнях Казанского Кремля – Тайницкой и Консисторской. Каждая из них играет важную роль в архитектурном наследии республики.

Тайницкая башня, возведенная в 1556-1562 годах, считается одним из старейших сохранившихся оборонительных сооружений Кремля. Она служила главным входом в крепость еще до появления белокаменных стен. Название башни связано с подземным ходом к источнику, уничтоженным взрывом. В ходе реставрации стены и ворота сооружения были окрашены, что вернуло им исторический облик.

Консисторская башня, построенная в конце XVI – начале XVII века, также прошла масштабное обновление. Рабочие укрепили ее фундамент, провели гидроизоляцию, восстановили кирпичную кладку и частично отремонтировали швы.

Работы по восстановлению Казанского Кремля продолжатся: в 2025 году планируется реставрация нескольких участков стен между Спасской, Юго-Западной, Преображенской, Пятигранной, Безымянной и Северо-Западной башнями. Особое внимание уделят восстановлению тесовой кровли, которая защитит крепостные стены от разрушения.

Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, реставрация – часть масштабной программы по сохранению уникального архитектурного ансамбля Казанского Кремля, строительство которого началось в 1556 году под руководством знаменитых псковских зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя.