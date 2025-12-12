В Казанском Кремле запустили единый билет для удобного посещения всех музеев

Музей-заповедник «Казанский Кремль» сообщает, что теперь гости и жители города смогут приобрести единый билет, который дает доступ ко всем экспозициям и выставкам на территории Кремля. Билет действует три дня с момента покупки, что позволяет планировать посещение без спешки. Дети до 18 лет в Республике Татарстан посещают музеи бесплатно.

Единый билет охватывает все музеи и выставочные залы Казанского Кремля, включая Центр «Эрмитаж-Казань», музей естественной истории Татарстана, музей Спасской башни, музей Пушечного двора, музей истории Благовещенского собора, музей истории исламской культуры, музей истории государственности Татарстана, музей Великой Отечественной войны, а также выставочные залы Присутственных мест и «Манеж».

«Идея в том, чтобы дать жителям города и нашим гостям, в первую очередь тем, кто приезжает в Казань на несколько дней, возможность спокойно и глубоко погрузиться в историю и культуру, – отмечают в пресс-службе музея-заповедника. – Не пытаться объять необъятное за три часа, а распределить посещение на несколько дней, совмещать визиты в музеи с прогулками по территории. Это особенно актуально в праздничные дни, когда в Кремле царит волшебная атмосфера».

Одним из первых событий предстоящего сезона станет открытие главной елки во дворе Присутственных мест, которое состоится 27 декабря в 16:00.