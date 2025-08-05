В Казанском Кремле выступят музыканты «поколения Next» Николай Моисеенко и NMProject

NMProject возник в результате совместных джемов лучших музыкантов в джазовом «поколении Next». Музыка группы настолько изобретательна, что на нее нельзя нацепить какой-либо ярлык. Здесь и «забойный» фанк и сложные соло, напоминающие о классике фьюжна.

Лидер проекта Николай Моисеенко – саксофонист, композитор и продюсер, одна из самых ярких фигур в российском джазовом «поколении Next»: выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных и знаменитого Музыкального колледжа Беркли (США), участник телевизионного шоу великого Маркуса Миллера, фестивалей «Усадьба Jazz» (Россия), «Jazz a Juan» (Франция), «North Sea Jazz Festival» (Нидерланды), «Maslenitsa» (фестиваль русской культуры в Лондоне) и многих других.

Моисеенко сотрудничает со многими артистами высшего эшелона и за пределами джазовой области: среди них – Алексей Чумаков, Uma2Rman, оркестр Сергея Мазаева, группа «Звери» и так далее. Николай руководит музыкальным коллективом «Однажды в России», который работает на телеканале ТНТ, активно пишет музыку для джазовых и фьюжн-проектов – регулярно выступающих в Клубе Алексея Козлова NMProject, Brainwork и Horsepower.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Официальный сайт: https://jazzkazan.ru (https://jazzkazan.ru/)

Telegram-канал: https://t.me/jazzkazan

Группа VK: https://vk.com/jazz_kremlin_kazan

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Видео предоставлено организаторами фестиваля