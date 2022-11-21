В Казанском Кремле наградили боксеров ФСО «Динамо» Татарстана

фото: Федерация бокса Республики Татарстан

В Казанском Кремле состоялось чествование боксеров ФСО «Динамо», действующих сотрудников правоохранительных органов Татарстана. В церемонии награждения приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ, председатель совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин и заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, президент Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

За выдающиеся успехи в спорте почетными золотыми медалями от президиума Совета спортивного общества «Динамо» были награждены лейтенант полиции УУП и ПДН УМВД России по Казани Имам Хатаев, младший сержант полиции полицейского полка ППСП УМВД России по Казани Алексей Дронов, сержант полиции ОППСП ОМВД России по Зеленодольскому району Руслан Белоусов, старший сержант полицейского полка ППСП УМВД России по Казани — тренер сборной МВД РТ по боксу Айрат Мухаметьянов.

Также в рамках церемонии Асгату Сафарову вручили памятный подарок от Федерации бокса России и почетный чемпионский пояс от Федерации бокса РТ в знак уважения и благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество.

«Благодарю, Асгат Ахметович, за всестороннюю поддержку. Рад, что именно такие целеустремленные и всесторонне развитые личности составляют ряды наших правоохранительных сил», — отметил Сергей Игнатьев на церемонии вручения почетного пояса.